SPOR Hatayspor'da hedef ilk 10
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SPOR Hatayspor'da hedef ilk 10

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Hatayspor'da hedef ilk 10İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) - Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, bu sezon güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, "Avrupa'ya da gitmek isteriz ama hedefimiz ilk 10" dedi.

SPOR Hatayspor'da hedef ilk 10

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) - Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, bu sezon güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, "Avrupa'ya da gitmek isteriz ama hedefimiz ilk 10" dedi.

Geçen yıl aldığı galibiyetlerle tüm dikkatleri üzerine çeken ve 2020-2021 sezonunun gol kralı Aaron Salem Boupendza ile gündemi uzun süre meşgul eden Atakaş Hatayspor Kulübü yönetimi, yeni sezon öncesi basın mensupları ile buluştu. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, bu sezon daha güçlü bir takım kurduklarını söyledi. Lige galibiyetle başlayıp iyi bitirmek istediklerini belirten Savaş, "İlk maçtan itibaren biz galibiyetle başlayıp en az geçen seneki gibi olmak istiyoruz. Tabii bizim hedefimiz, ilk 10 takım içine girmektir daha ilerisi olursa mutlu olacağız. Geçen sene de 'hedefimiz ilk 10'a girmek' dediğimde birileri gülmüştü ama biz 6'ncı olduk. Bu sene de takımımız ilk 10'a girecek güçtedir. Büyük şansızlıklara yaşamazsak takımımız sezonu ilk 10'da bitirir. Tabii diyeceksiniz ki, Avrupa mı? Avrupa olursa 'ne mutlu' deriz. Avrupa'ya da gitmek isteriz ama hedefimiz ilk 10" dedi.

"BOUPENDZA TRANSFERİNDE NET GELİŞME YOK"

Aaron Boupendza'nın transferi için görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Savaş, "Transferle ilgili şu an net bir gelişme yok. Görüştüğümüz kulüpler var ama kulüplerden bir tanesinde biraz daha ileri gitmiş durumdayız. Olur, olmaz bilmiyorum ama bizim futbolcumuz çok değerli, o değerin karşılığını veren takımla da anlaşmak isteriz. İki ciddi kulüp var şu anda. Biri Avrupa'dan biri Ortadoğu'dan. İkisiyle de görüşmeler devam ediyor ama olup olmayacağı net değil" diye konuştu.

Takıma takviye olacağını düşündükleri iki stoper ile görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Savaş, "Stoperlerden bir tanesi bugün veya en geç yarın gelecek Almanya'dan. İki yıl önce Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcu, sol stoper" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Atakaş Hatayspor Kulübü Basın ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Vekili Mustafa Özat tarafından sunum yapılarak, kulüp ve yeni stadyum ile ilgili bilgiler verildi.

SPOR Hatayspor'da hedef ilk 10
SPOR Hatayspor'da hedef ilk 10
SPOR Hatayspor'da hedef ilk 10
SPOR Hatayspor'da hedef ilk 10
SPOR Hatayspor'da hedef ilk 10
SPOR Hatayspor'da hedef ilk 10
SPOR Hatayspor'da hedef ilk 10

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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