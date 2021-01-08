Hatayspor'da hedef Beşiktaş maçından iyi sonuç almak

ATAKAŞ Hatayspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçından iyi sonuç almanın hesaplarını yapıyor.

Antakya Atatürk Stadı'nda Beşiktaş maçının hazırlık çalışmalarını sürdüren Atakaş Hatayspor'un yeni transferi 23 yaşındaki Liberyalı forvet Mohammed Kamara da, takımla beraber antrenman yaptı. Taraftarlar, antrenman için stada gelen kafileyi tezahüratlarla karşıladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve core çalışması yapan bordo-beyazlı ekipte, kaleciler ayrı çalıştı.

ÖMER ERDOĞAN: ÇIKIŞIMIZI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZTakım olarak tüm konsantrasyonlarını Beşiktaş maçına çevirdiklerini dile getiren Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Kendi sahamızda oynayacağız. Rakibin özellikle beş haftadır gol yemeyen, 16 gol atan ve hucümsal anlamda da etkili oyuncularının olduğunu biliyoruz, analizlerimizi yaptık. Biz de iyi durumdayız, özellikle son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah güzel bir futbolla, burada kendi sahamızda güzel bir sonuç alırız. Bana göre, son haftalarda ofansif anlamda çok atak, çok gol atan iki takım karşılaşacak. Seyir zevki güzel olacak bir maç bekliyorum. Hakem de inşallah bu maça uyum sağlarsa, hem oynayan oyuncularımız, hem izleyen seyircilerimiz, taraflarımız keyif alacak. İnşallah bunun sonunda da gülen taraf, sevinen taraf biz oluruz" dedi.Sakatlığı bulunan Yusuf Abdioğlu'nun ve kart cezalısı kaleci Munir'in kadrorada yer alamayacağını söyleyen Erdoğan, en son maçta sakatlanan Diouf ve Billong'un tedavilerinin sürdüğünü, kadroda yer alıp almayacaklarının maç günü belli olacağını belirtti."MUNİR KESİNLİKLE RAKİBİ GÖRMÜYOR"Gençlerbirliği maçında talihsizlik yaşadıklarını ifade eden Ömer Erdoğan, kaleci Munir'in kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili şunları kaydetti: "Kale arkasından çekilen kamera ile incelediğimizde, Munir kesinlikle rakibi görmüyor ve doğal olarak kalkarken, destek ayağı olarak kullanacağı ayağını uzatıp kalkmaya çalışıyor. Daha önceki maçlarda da, destek alacağı uzatıp kalkan bir şekli var, önceki maçlarında da izledik gördük. Gençlerbirliği maçında o sırada yerde yatan rakip futbolcusu Arda'nın da normalde yüzü kaleye dönükken, Munir'e doğru tam dönmesiyle çok şansız bir pozisyon yaşamışız. Devamında penaltı ve 10 kişi kalmamız bizi sıkıntıya soktu."KALECİ MUNİR: SADECE AYAĞA KALMAK İSTEDİM, ÇOK ÜZGÜNÜMRakip oyuncuya tekme attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı kalan kaleci Munir Mohand Mohamedi ise çok üzgün olduğunu vurguladı. Faslı file bekçisi, "Ne yazık ki o akşam böyle bir olay yaşandı. Bu olay gerçekleştiği için öncelikle herkesten çok özür diliyorum, çok üzgünüm. Benim için de çok farklı bir olaydı, çünkü kariyerime baktığınızda benim böyle bir hareketimi görmeyeceksiniz. Hakemler de o şekilde karar verdi zaten, böyle bir niyetim yoktu. Sadece ayağa kalmak istedim. Hakemlerde öyle düşündü, bu hakemler açısından da çok normaldi. Çünkü ben de videoda gördüğüm üzere, videoda vuruyor gibi görünüyorum ama bana inananlara veya inanmayanlara hiçbir şey söyleyemem. Çok kötü bir durumda takımı bıraktığım için çok üzgünüm. Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma, bütün spor kamuoyuna üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Umarım bana inanırlar, kötü niyetli olmadığıma inanırlar" diye konuştu.Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı ise Beşiktaş maçından iyi sonuç alacaklarını söyledi.KAMARA, TAKIMLA ÇALIŞTI

Hatayspor'un yeni transferi forvet Mohammed Kamara, Beşiktaş maçı öncesi Antakya Atatürk Stadı'nda takımla beraber antrenman yaptı. Takıma hemen adapte olduğu gözlenen Kamara, gazetecilere de poz verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI