Hatayspor'da hedef Avrupa kupaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatayspor'da hedef Avrupa kupaları

Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Spor

Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, geçen sezon ilk kez mücadele ettikleri Süper Lig'de gösterdikleri başarıyı bu yıl da sürdüreceklerine inandığını, hedeflerinin Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek olduğunu söyledi.

Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, geçen sezon ilk kez mücadele ettikleri Süper Lig'de gösterdikleri başarıyı bu yıl da sürdüreceklerine inandığını, hedeflerinin Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek olduğunu söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de yürüten Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'ın tarih, kültür, medeniyet, gastronomi şehri olmasının yanı sıra spor kenti olarak da Türkiye çapında anılmaya başlandığını belirtti.

Süper Lig'de oynadıkları ilk 3 maçta 4 puan aldıklarını ve 9. sırada olduklarını hatırlatan Savaş, "İlerleyen haftalarda ben Hatayspor'un çok daha yukarılara çıkacağını düşünüyorum. Önümüzdeki haftalardan itibaren basamakları çıkıp ligi daha da yukarıda bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"Bu sezon çok futbolcu transfer ettik"

Savaş, bu sezon kadrolarında değişikliğe gittiklerini, uyumlu ve rekabetçi bir kadro kurduklarını dile getirdi.

Takımın ilerleyen maçlarda daha iyi sonuçlar alacağına inandığını aktaran Savaş, şöyle devam etti:

"Bu sene çok transfer yaptık. Uyumlu, aynı zamanda her mevkide en az iki kişinin rahat rahat oynayacağı ve 17-18 kişinin rekabet edebildiği bir Hatayspor kurgulamaya çalıştık. İlk 2 haftada belki beklediğimiz sonuçları alamadık ama üçüncü haftada Aytemiz Alanyaspor karşısında 5-0'lık net bir galibiyet aldık. Net galibiyetin yanında da çok güzel bir futbol oynadık. Önümüzdeki süreç içerisinde de bu kadronun gerçekten de en az geçen yılki kadar başarılı olacağını düşünüyoruz. Aaron Boupendza gibi sol açığımızı, santrforumuzu kaybettik. Onunla birlikte Akintola, 7 mevkide geçen sene direkt oynayan oyuncularımızla yol ayrımına girdik. Şu anda geçmişten kalan 4 as futbolcu ve zaman zaman yer değiştiren futbolcularımız var. Şu var ki daha yarışmacı, rekabete açık ve daha vizyon sahibi futbolcularla kolektif bir futbol anlayışını geçen seneki gibi benimsersek bu sene en az geçen seneki kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum."

"Bu sene de gol krallığında futbolcularımız olacak"

Kadrolarındaki golcü oyuncuların çokluğuna dikkati çeken Savaş, "Gol atacak en az 5 futbolcumuz var. Saba şu anda ligde en çok gol atan oyunculardan biri. Her maçta bir golü var, gol pasları var. Biz bu sene Saba'dan, Fas'ın gol krallarından Ayoub El Kaabi'den, Kamara'dan ve kaptanımız Mame Diouf'tan bol gol atmalarını, yardımlaşmalarını bekliyoruz. Bu sene de gol krallığında futbolcularımız olacak." ifadelerini kullandı.

Savaş, çetin bir ligin kendilerini beklediğini ancak kulüp yöneticileri, futbolcuları ve taraftarlarıyla buna hazır olduklarını kaydetti.

Ligi en iyi yerde bitirerek Avrupa kupalarını hedeflediklerini vurgulayan Savaş, şöyle konuştu:

"Daha çok ileriye doğru oynayan, baskı yapan, kontratak futbolu çok rahat yapan, çok yönlü bir takımız. Bu sene daha başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Tabii bizi çetin bir lig bekliyor. Yönetici arkadaşlarımız, teknik ekibimiz, futbolseverlerimizle bu çetin lige hazırız. Ben de Hatayspor'a gönül veren dostlarımız gibi takımımızın Avrupa kupalarına katılmasını istiyorum. Geçen sene belki çok erken olurdu ama bu sene daha yakışırız. Biz tabii ki Süper Lig'e çıkarken 'Barcelona'yı Hatayspor ile oynatmak istiyoruz. Barcelona'ya karşı oynayan Hatayspor'umuzu taraftarlarımıza seyrettirmek istiyoruz.' dedik. İnşallah Allah bize onu da nasip eder, biz Hatayspor'u Barcelona ile oynarken görürüz. Neden olmasın."

Hatayspor'da hedef Avrupa kupaları
Hatayspor'da hedef Avrupa kupaları
Hatayspor'da hedef Avrupa kupaları
Hatayspor'da hedef Avrupa kupaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Muslera Cristiano Umut Meraş Fatih Terim Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hatayspor'da hedef Avrupa kupaları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 11:36:35. #1.14#

title