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Hatayspor'da hazırlıklar sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Hatayspor'da hazırlıklar sürüyor
15.08.2020 18:01 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:18

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunuyla devam etti. İdman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

HELDER VE AARON TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTIBordo-beyazlı takımda yeni transfer Aaron Boupendza ve Helder Barbosa takımdan ayrı düz koşu yaptı.YENİ TRANSFER RIBERIO KAMPA KATILACAK

Hatayspor'un yeni transferi Ruben Riberio bugün takımının Erzurum kampına katılıyor. 33 yaşındaki on numara, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımının Erzurum'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarında yer alacak.

Kaynak: DHA

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