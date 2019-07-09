Hatayspor'da görev dağılımı yapıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'da geçen hafta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısının ardından seçilen yeni yönetimde görev dağılımı yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan öncülüğünde toplantı yapıldı.

Toplantıda belirlenen görev dağılımına göre, Başkan Vekilliğine Aydın Toksöz ve Mustafa Baştuğ, Saymanlığa Mehmet Bozkurt, Genel Sekreterliğe Rahmi Vardı, Sağlık Kuruluna Mustafa Özat, Altyapı Geliştirme, Futbol Okulu ve İştirakler Kuruluna Nevzat İnan, Selçuk Akıllı, Doğan Samsun ve Osman Oğuzhan Çolak, Taraftarlar ve Güvenlik Kuruluna Mehmet Savaş, Dış İlişkiler Kuruluna Ender Yardımcı ile İhsan Ar getirildi.

Kaynak: AA