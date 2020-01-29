Hatayspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

29.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:46

Lider Hatayspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dar alan ve kondisyon çalışması yaptı.

Bayram Toysal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasında aldıkları üç puanla, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Bu hafta karşılaşacakları Giresunspor'un gücünü bildiklerini aktaran Toysal, şunları kaydetti:

"Haftalar ilerleyip, gruptaki sıralamalar şekillendikçe, diğer takımların bize karşı aldıkları önlemler biraz daha artıyor. Biz de yerimizi ve konumumuzu sağlamlaştırmak adına mücadelemizi en üst düzeyde göstermek zorundayız. Biz iyi bir takımız ve camia olarak bu seneki hedefimiz belli."

Hatayspor olarak bu sene işlerini şansa bırakmayacaklarını dile getiren Toysal, saha içinde ve dışında her şeyi dört dörtlük yapıp hedefledikleri yere gelmek istediklerini söyledi.

Toysal, takımda kart cezalısı ve sakat oyuncunun bulunmadığını sözlerine ekledi.

Takımın sağ bek oyuncusu Strahil Popov da Giresunspor maçına en iyi şekilde hazırladıklarını ve takımda pozitif havanın hakim olduğunu aktardı.

Kaynak: AA