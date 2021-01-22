Hatayspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Pazar günü deplasmanda oynanacak Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik ve pas çalışması yaptı.

Teknik direktör Erdoğan, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada pazar günü oynayacakları maçta sahada diri bir Hatayspor izlettirmek istediklerini söyledi.

Ligde yaklaşık son 45 gündür yoğun bir maç trafiği yaşadıklarını belirten Erdoğan, mevsim değişikliğine uyum sürecinin de kendilerini etkilediğini kaydetti.

Erdoğan, yoğun maç temposu içerisinde sakatlık yaşanmaması için çalıştıklarını ve süreçten başarılı bir şekilde çıkmayı ümit ettiklerini belirtti.

Pazar günü Gaziantep deplasmanının zor olacağını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zor bir maç olacak, kolay bir rakip değil. Özellikle hem orta sahada hem de hücumda iyi oyunculara sahipler. Savunmada fiziksel olarak güçlü oyunculara sahipler. Ama bizim de sezon başından beri çok ciddi rakiplerle, özellikle üstteki takımlarla çok iyi oynadığımız, iyi motive olduğumuz maçlar oldu."

"Ligin ilk yarısında sanırım bizden daha fazla kırmızı kart gören bir takım yok"

Bir gazetecinin "Ligde en fazla kırmızı kart alan takımlar arasında Hatayspor bulunuyor, bunun nedeni nedir?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ligin ilk yarısında sanırım bizden daha fazla kırmızı kart gören bir takım yok. Ligin başların da bu sıkıntıyı yaşadığımızda oyuncularımızla bir toplantı yaptık, uyarılarda bulunduk, sıkıntı yaşadığımızı dile getirdik. Oyuncularımız da kabul etti. Tabi bunun devamının gelmesi bize açıkçası saha içerisinde sıkıntı yaratıyor. Hem o maç için sıkıntı yaratıyor hem de ondan sonraki maç içinde cezalı durma düşmeleri başka bir problem yaratıyor. Oyuncularımızın bu konuda kötü niyetli olduğunu hiçbir zaman dile getirmedim. Maç içerisinde pozisyon icabı verilen sarı kartlara bir şey diyemeyiz ama hakeme itirazdan, el kol hareketi veya farklı bir şekilde verilen kırmızı kartlar bizi zor durumda bırakıyor. Bu konuda uyarılarımızı devam ettireceğiz."

Erdoğan, transfer dönemi içinde sportif direktörler ve yöneticilerle transfer konusunda çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini ve tespit ettikleri birkaç oyuncu ile görüşme halinde olduklarını aktardı.

Muhammed Mert: "Gaziantep güçlü bir takım"

Yeni transfer Muhammed Mert, takıma alışma sürecinin hızlı geliştiğini ve takım arkadaşlarıyla uyumunun iyi olduğunu söyledi.

Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Gaziantep FK'nin çok iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten Mert, "Gaziantep güçlü bir takım. İyi analiz ediyoruz. Çalışmalarımız son hız devam ediyor." diye konuştu.

Forvet oyuncusu Mohammed Kamara ise deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş