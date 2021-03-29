Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor
Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Tarih belli oldu! AB Konsey Başkanı, 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor
Tarih belli oldu! AB Konsey Başkanı, 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor
Radamel Falcao, önümüzdeki sezon David Beckham'ın sahibi olduğu takımda forma giyecek
Radamel Falcao, önümüzdeki sezon David Beckham'ın sahibi olduğu takımda forma giyecek

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda milli takım kampından dönen oyuncular Youssouf Kone ve Adama Traore de takımla birlikte çalıştı.

İdmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan çalışmaları yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik İhsan Yavuz Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Binnur Kaya Burak Sevinç Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Şenol Güneş Sergen Yalçın İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 16:25:00. #1.15#
title