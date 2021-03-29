Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda milli takım kampından dönen oyuncular Youssouf Kone ve Adama Traore de takımla birlikte çalıştı.
İdmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan çalışmaları yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş