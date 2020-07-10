Hatayspor'da futbolculara Kovid-19 testi yapıldı TFF 1. Lig lideri Hatayspor'un futbolcularına ligin 33. haftasında oynanacak Adanaspor maçı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

TFF 1. Lig lideri Hatayspor'un futbolcularına ligin 33. haftasında oynanacak Adanaspor maçı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, futbolcular ile teknik heyet ve kulüp personeline sağlık taramasının ardından Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, test sonuçlarının yarın kesinleşeceği kaydedildi.

Bordo-beyazlı takım, 12 Temmuz Pazar günü Adanaspor'a konuk olacak.

Kaynak: AA