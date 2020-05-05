Hatayspor'da futbolculara Kovid-19 testi yapıldı
05.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:42
TFF 1. Lig lideri Hatayspor'un futbolcularına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
TFF 1. Lig lideri Hatayspor'un futbolcularına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, tesislerde bir araya gelen futbolcular ile teknik heyet ve kulüp personeline sağlık taramasının ardından Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, test sonuçlarının yarın kesinleşeceği kaydedildi.
Kaynak: AA