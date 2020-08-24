Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekibe Kovid-19 testi yapıldı Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekibe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekibe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ile teknik heyete Giresunspor ile oynanacak hazırlık maçı öncesi Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, takımın 26 Ağustos Çarşamba günü Erzurum'da Giresunspor ile hazırlık maçı yapacağı aktarıldı.

Kaynak: AA