Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekibe Kovid-19 testi yapıldı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekibe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
24.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:47
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekibe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ile teknik heyete Giresunspor ile oynanacak hazırlık maçı öncesi Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, takımın 26 Ağustos Çarşamba günü Erzurum'da Giresunspor ile hazırlık maçı yapacağı aktarıldı.
Kaynak: AA