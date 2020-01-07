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Hatayspor'da forvet Bokila ile yollar ayrıldı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Kongolu forvet Jeremy Bokila ile yollarını ayırdığını duyurdu.

07.01.2020 21:35 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:35
Hatayspor'da forvet Bokila ile yollar ayrıldı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden , Kongolu forvet Jeremy Bokila ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Bordo beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jeremy Bokila ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Jeremy Bokila'ya katkıları için teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.


Kaynak: DHA
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