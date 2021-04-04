Hatayspor'da, Fatih Karagümrük maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı

Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'da, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.

Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'da, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takımda Fatih Karagümrük maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandı.

Testlerin tamamı negatif çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco