Hatayspor'da, Fatih Karagümrük maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı
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Hatayspor'da, Fatih Karagümrük maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı

Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Spor
Hatayspor'da, Fatih Karagümrük maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı

Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'da, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.

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Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'da, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takımda Fatih Karagümrük maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandı.

Testlerin tamamı negatif çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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