Hatayspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatayspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

18.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:05
Hatayspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması ile taktik idmanı yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Osman Kavala Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Deniz Türüç Ünal Karaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatayspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 16:08:24. #1.15#
title