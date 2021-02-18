Hatayspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması ile taktik idmanı yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş