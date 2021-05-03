Hatayspor'da Beşiktaş maçında forma giyen iki futbolcu koronavirüse yakalandı

Süper Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti. Bu maçtan önce siyah-beyazlılar, Hataylı futbolcuların ekstra koronavirüs testine girmesi için TFF'ye başvuru yapmış fakat reddedilmişti. Akdeniz ekibinde iki futbolcunun ve teknik ekipten bir kişinin bugün yapılan testlerinin pozitif çıktığını öğrenildi. Alınan bilgiye göre 2 futbolcu da Beşiktaş maçında forma giydi.