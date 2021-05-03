Hatayspor'da Beşiktaş maçında forma giyen iki futbolcu koronavirüse yakalandı
Süper Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti. Bu maçtan önce siyah-beyazlılar, Hataylı futbolcuların ekstra koronavirüs testine girmesi için TFF'ye başvuru yapmış fakat reddedilmişti. Akdeniz ekibinde iki futbolcunun ve teknik ekipten bir kişinin bugün yapılan testlerinin pozitif çıktığını öğrenildi. Alınan bilgiye göre 2 futbolcu da Beşiktaş maçında forma giydi.
Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren Akdeniz temsilcisi Hatayspor'da iki futbolcu ve teknik ekipten bir kişi koronavirüse yakalandı. Cumartesi günü Beşiktaş'la karşılaşan bordo-beyazlı ekipte pozitif vakaların çıkması şampiyonluğa koşan siyah-beyazlılarda endişe yarattı.
İKİ FUTBOLCU DA BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAHADAYDI
Ajansspor'un haberine göre; Hataysporlu iki oyuncunun Beşiktaş maçında da forma giydikleri belirtildi. Akdeniz ekibinde geçtiğimiz hafta teknik direktör Ömer Erdoğan'ın da koronavirüs testi pozitif çıkmış ve genç teknik adam Beşiktaş maçında takımının başında sahaya çıkamamıştı.
BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ
Karşılaşma öncesi, Beşiktaş Kulübü, Atakaş Hataysporlu futbolculara PCR testi uygulanması talebinin TFF Sağlık Kurulunca reddedildiğini duyurmuştu.