Haberler » Spor » Hatayspor'da Bayram Toysal ile yollar ayrıldı - Spor

Hatayspor'da Bayram Toysal ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor'da Teknik Direktör Bayram Toysal ile yollar ayrıldı.

17.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:27
Hatayspor'da Bayram Toysal ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor'da Teknik Direktör Bayram Toysal ile yollar ayrıldı.


Hatayspor Kulübü, Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Bayram Toysal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Bayram Toysal ve ekibine teşekkür edilerek, "Teknik Direktörümüz Bayram Toysal ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bayram Toysal ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler