Hatayspor'da Bayram Toysal dönemi
TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un yeni teknik direktörü Bayram Toysal oldu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un yeni teknik direktörü Bayram Toysal oldu.
Geçtiğimiz haftalarda İlhan Palut'un ayrılmasıyla teknik direktörlük koltuğu boşalan Hatayspor, TFF 2. Lig takımlarından Tuzlaspor Teknik Direktörü Bayram Toysal ile anlaşma sağladı.
Düzenlenen imza törenine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Teknik Direktör Bayram Toysal ve Külüp Başkan Vekili Aydın Toksöz katıldı. - HATAY