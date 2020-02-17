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Hatayspor'da Bayram Toysal devri kapandı

TFF 1'inci Lig lideri Hatayspor'da teknik direktör Bayram Toysal ile yollar ayrıldı.

17.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:25
Hatayspor'da Bayram Toysal devri kapandı

TFF 1'inci Lig lideri Hatayspor'da teknik direktör Bayram Toysal ile yollar ayrıldı.

Ligin 22'nci haftasında geçen cumartesi evinde Akhisarspor'a 3-2 mağlup olan lider Hatayspor'da, teknik direktör Bayram Toysal ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi. Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "?Teknik direktörümüz Bayram Toysal ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bayram Toysal ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.


Kaynak: DHA
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