Hatayspor'da altyapı seçmelerine 836 futbolcu adayı başvuru yaptı Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da geleceğin futbolcularını yetiştirmek için başlatılan altyapı seçmelerine yoğun ilgi gösterildi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da geleceğin futbolcularını yetiştirmek için başlatılan altyapı seçmelerine yoğun ilgi gösterildi.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, yaptığı yazılı açıklamada, altyapı seçmelerine 836 sporcunun başvurduğunu bildirdi.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda altyapı hocaları tarafından fiziki yeterlilik ve yetenek sınavına tabi tutulanlardan 49 sporcunun 3. aşamaya geçmeye hak kazandığını belirten Vardı, "Hatayspor'da geleceğin futbolcularını seçip yetiştirmek için yapılan altyapı seçmelerinin ilk iki aşaması gerçekleştirildi. Süper Lig'in yeni ekibi olan Hatayspor'umuzun gelecekteki futbolcularını seçmenin heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçmelere gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Vardı, şunları kaydetti:

"Hatay'da hepsi birbirinden yetenekli çocuklarımız var. İnternetten on-line olarak 836 gencimiz başvuru yaptı. Seçmelerde 3. aşamaya kalan sporcularımız altyapıdan yetkili hocalarımız tarafından aranacak seçmelerin yer, tarih ve saat bilgisi iletilecektir."

Kaynak: AA