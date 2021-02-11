Hatayspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Hatayspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

11.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:26
Hatayspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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