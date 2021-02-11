Hatayspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş