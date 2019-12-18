: Hatayspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor

18.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:50

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Hatayspor, 16. haftada 21 Aralık Cumartesi günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve kondisyon çalışması yaptı.

Bayram Toysal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Keçiörengücü maçında aldıkları galibiyetin kendilerine moral ve motivasyon sağladığını söyledi.

Çıktıkları her maçı final olarak gördüklerini aktaran Toysal, "Hatayspor'a yakışır bir oyun oynamaya çalışacağız. İnşallah Adanaspor maçını da kayıpsız bir şekilde geçip, Bursa deplasmanına gitmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

İlk yarının kalan bölümünü kayıpsız geçerek ikinci devrede daha istekli bir oyun ortaya koymayı hedeflediklerinin altını çizen Toysal, Adanaspor maçında Mirkay Aydın ve Hamza Gür'ün sakatlıkları, Gökhan Karadeniz'in ise kart cezalısı olması nedeniyle kadroda yer almayacağını kaydetti.

Forvet oyuncusu Jeremy Bokila da son iki maçta 6 puan alarak ilk yarıyı tamamlamak istediklerini aktardı.

Kaynak: AA

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