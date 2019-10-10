Hatayspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, takımın Osman Çalgın Tesisleri'nde, dün göreve getirilen teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde antrenmana çıktığı belirtildi.
Açıklamada, takımın core ve dar alan çalışmasıyla çift kale maçı yaptığı kaydedildi.