Hatayspor'da Adana Demirspor hazırlıkları
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı belirtildi.
Taktik ağırlıklı antrenmanda çabukluk, şut ve duran top çalışması yapıldığı ifade edildi.
Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.