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Hatayspor - Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 28. haftasında rakibi Cesar Grup Ümraniyespor'u sahasında 2-0 yenen Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Bu maçı kazanarak hem moral motivasyon olarak daha iyi duruma geldik hem de taraftarımızın yanımızda olmadığı bir karşılaşmada herkese güzel bir 3 puan armağan ettik.

15.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:13
Hatayspor - Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 28. haftasında rakibi Cesar Grup Ümraniyespor'u sahasında 2-0 yenen Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Bu maçı kazanarak hem moral motivasyon olarak daha iyi duruma geldik hem de taraftarımızın yanımızda olmadığı bir karşılaşmada herkese güzel bir 3 puan armağan ettik." dedi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni tip koronavirüs tehdidinin olduğu bir dönemde iki takımın oyuncularını, antrenörlerini, maçı izleyen herkesi özverilerinden dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Seyircisiz oynanan maçı, taraftar gücünü arkalarına alamamaları nedeniyle "dezavantaj" diye nitelendiren Altıparmak, şöyle devam etti:

"Oyuncularım maçın başından sonuna kadar çok istekliydi. Maçın ilk 5-10 dakikalık bölümünde oyuna kötü başladık diyebilirim. Çünkü rüzgara karşı oynuyorduk, bir türlü oyunu oturtamadık. Ama ilerleyen dakikalarda hem oyun üstünlüğünü yakaladık, belki de yakaladığımız iki tane yüzde 100 pozisyonumuz var, onlardan bir tanesini gole çevirmiş olsaydık maç çok daha rahat geçecekti. Rakibimiz de play-off adına son şanslarını kullanıyor, elinden ne geliyorsa hepsini sahaya yansıtmaya çalışıyor. Çok önemli bir deplasman takımına karşı oynadık. İkinci yarının başında bulduğumuz gol hem bizi rahatlattı hem oyunumuzu rahatlattı."

Altıparmak, fikstürlerinin kötü olduğunu belirterek, "Oyuncularım şu çok önemli süreçte inanılmaz özveriyle çalışıyorlar, oynuyorlar. Onların da karşılığını skor olarak alıyorlar. İnşallah tek amacımız var artık. Bu maçı kazanarak hem moral motivasyon olarak daha iyi duruma geldik hem de taraftarımızın yanımızda olmadığı bir karşılaşmada herkese güzel bir 3 puan armağan ettik. Hepimize hayırlı olsun, 6 tane finalimiz kaldı." ifadelerini kullandı.

Cesar Grup Ümraniyespor cephesi

Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, aldığı galibiyetten dolayı Hatayspor'u tebrik etti.

Ağır maçlar oynayıp Hatay'a geldiklerini aktaran Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Hatay takımı da biliyorsunuz bu ligin lideri. Kolay bir maç olmayacağını da biliyorduk ama istediğimiz oyunu oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı sadece bir duran toptan pozisyon verdik, onun devamında Mirkan'ın bulduğu bir pozisyon var, onun dışında net bir pozisyonları yok. Ama ikinci yarı çıkarken kaptırdığımız bir top, yediğimiz golden sonra da hakimiyet tamamen bizdeydi dakika 90+7'ye kadar. Son dakikalarda da aldığımız risklerden de o ikinci golü yedik. Olmaması gerekiyordu. İlk 2 iddiası için mutlaka kazanmamız gerekiyordu ama her şey bitmedi bizim için, ilk 6 iddiamız sonuna kadar devam ediyor."

Karafırtınalar, oyuncularını tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

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Hatayspor - Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından

Kaynak: AA

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Hatayspor - Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından

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