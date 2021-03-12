Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

12.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:45
Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, dar alan, taktik ve hava topu çalışması yaptı.

Hatayspor kafilesi gün içerisinde özel uçakla Rize'ye gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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