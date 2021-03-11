Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

11.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:56
Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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