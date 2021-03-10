Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
10.03.2021 18:41 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:44
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, 5'e 2 top kapma, pas, taktik ve dar alan çalışmaları yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu