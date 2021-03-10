Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

10.03.2021 18:41 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:44
Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, 5'e 2 top kapma, pas, taktik ve dar alan çalışmaları yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Rasim Öztekin Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 18:45:45. #1.15#
title