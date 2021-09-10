Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde 1 saat 20 dakika çalıştı.

Basına kapalı antrenmanda futbolcular, çabukluk, hava topu ve teknik idman yaptı.

Bordo-beyazlı takım, yarın sabah yapacağı idmanla Çaykur Rizespor maçının çalışmalarını tamamlayacak ve öğleden sonra özel uçakla Rize'ye hareket edecek.

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri
Süper Lig'in bilançosu ekside! Transfer açığı tam 420 milyon TL

Süper Lig'in bilançosu ekside! Transfer açığı tam 420 milyon TL

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak
Magazin Yalın Ferhan Şensoy Gökhan Çıra
Spor Okan Buruk Mevlüt Çavuşoğlu Max Meyer Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Memduh Büyükkılıç Şans Oyunları Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 19:21:36. #1.12#