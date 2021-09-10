Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde 1 saat 20 dakika çalıştı.
Basına kapalı antrenmanda futbolcular, çabukluk, hava topu ve teknik idman yaptı.
Bordo-beyazlı takım, yarın sabah yapacağı idmanla Çaykur Rizespor maçının çalışmalarını tamamlayacak ve öğleden sonra özel uçakla Rize'ye hareket edecek.
AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri