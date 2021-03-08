Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
08.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:29
Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanda Kayserispor maçında ilk on bir oynayan futbolcular yenileme idmanı yaparken, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışması yaptı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı