Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanda Kayserispor maçında ilk on bir oynayan futbolcular yenileme idmanı yaparken, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışması yaptı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı