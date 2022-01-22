Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Salim Taş - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalıştı.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Salim Taş - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Hatayspor, Rizespor, Spor, Haber

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