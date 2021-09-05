Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.
Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş