Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
AA / Burak Milli - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması yaptı.
AA / Burak Milli - Spor Haberleri