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Hatayspor çalışmalara başladı

Hatayspor çalışmalara başladı
05.05.2020 19:35 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:35

TFF 1'inci Lig'in lideri Hatayspor, koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından bugün gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmalara başladı.

TFF 1'inci Lig'in lideri Hatayspor, koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından bugün gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmalara başladı.Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde, Hatayspor Osman Çalgın Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ısınma hareketleriyle başladı. Ardından açma-germe çalışması yapan bordo-beyazlı oyuncular, tam sahada koşu, kondisyon ve yan top çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.


- Hatay

Kaynak: DHA

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