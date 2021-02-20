Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda yapacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kentteki hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcular, pas, top kapma ve hava topu çalışması yaptı.

Hatay ekibi, kentteki hazırlıklarını bu çalışmayla tamamladı.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli