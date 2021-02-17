Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
17.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:54
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp açıklamasına göre, bordo-beyazlı takım Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.
Basına kapalı antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Hatayspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz