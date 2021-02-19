Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
19.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:16
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular; pas, çabukluk, taktik ve hava topu çalışması yaptı.
Hatay ekibi, yarın sabah yapacağı idmanın ardından özel uçakla Erzurum'a gidecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu