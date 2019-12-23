Haberler » Spor » Hatayspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı - Spor

Hatayspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.

23.12.2019 18:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:30
Hatayspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.


Hatayspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas ve dar alan çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. - HATAY

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler