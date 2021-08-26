Hatayspor, Boupendza'nın Al-Arabi'ye transferinin gerçekleştiğini açıkladı
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Hatayspor, Boupendza'nın Al-Arabi'ye transferinin gerçekleştiğini açıkladı

Hatayspor, Boupendza'nın Al-Arabi'ye transferinin gerçekleştiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Gabonlu futbolcusu Aaron Salem Boupendza'nın Katar ekibi Al-Arabi'ye transferinin gerçekleştiğini bildirdi.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Gabonlu futbolcusu Aaron Salem Boupendza'nın Katar ekibi Al-Arabi'ye transferinin gerçekleştiğini bildirdi.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Boupendza'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Transferin kendisine ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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Hatayspor, Boupendza'nın Al-Arabi'ye transferinin gerçekleştiğini açıkladı - Haberler Spor
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