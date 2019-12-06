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Hatayspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında evinde karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

06.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:45
Hatayspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında evinde karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Hatayspor, yarın evinde oynayacağı Boluspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 ve dar alan çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.


Hatayspor takımı yaptığı son idman sonrası tesislerde kampa girdi. - HATAY

Kaynak: İHA
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