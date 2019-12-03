Hatayspor, Boluspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarına yenileme antrenmanıyla başladı.
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarına yenileme antrenmanıyla başladı.
Hatayspor, Cumartesi günü evinde oynayacağı Boluspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra kısa süreli yenileme çalışması gerçekleştirerek antrenmanı tamamladı. - HATAY