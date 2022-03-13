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Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

AA - Salim Taş - Spor
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Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda, VavaCars Fatih Karagümrük maçında 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular yenilenme, diğerleri pas ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

AA / Salim Taş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Beşiktaş, Mart, Spor, Haberler

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