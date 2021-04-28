Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
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Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 39. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 39. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Gençlerbirliği maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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