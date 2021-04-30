Hatayspor, Beşiktaş maçına hazır
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Hatayspor, Beşiktaş maçına hazır

Hatayspor, Beşiktaş maçına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hatayspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bordo-beyazlı ekip Osman Çalgın Tesisleri'nde yaptığı idmanla Süper Lig'in 39. haftasında, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının çalışmalarını tamamladı.

Bir saat süren idmanda taktik, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yapıldı.

Korona virüs testi pozitif çıkan Teknik Direktör Ömer Erdoğan yerine takımın başında yardımcı antrenör Özhan Pulat yer aldı.

Beşiktaş maçı öncesi Isaac Sackey ve Mohammed Kamara sarı kart cezalısı durumunda bulunurken, sakatlıkları süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek kadroda yer alamayacak. Hatayspor kafilesi bu akşam 21.00'de hava yolu ile İstanbul'a hareket edecek.

(Doğanay Yiğitoğlu/İHA)

Hatayspor, Beşiktaş maçına hazır
Hatayspor, Beşiktaş maçına hazır
Hatayspor, Beşiktaş maçına hazır
Hatayspor, Beşiktaş maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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