Hatayspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Haberler » Güncel » Hatayspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haber

Hatayspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında yarın evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

06.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:20
Hatayspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında yarın evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Hatayspor'da Dame Diop ve Yasin Güreler sakatlıklarından, Sadi Karaduman ise kart cezalısı nedeniyle BB Erzurumspor mücadelesinin kadrosunda yer alamayacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler