Hatayspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında yarın evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında yarın evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Hatayspor'da Dame Diop ve Yasin Güreler sakatlıklarından, Sadi Karaduman ise kart cezalısı nedeniyle BB Erzurumspor mücadelesinin kadrosunda yer alamayacak. - HATAY
Kaynak: İHA