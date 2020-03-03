Hatayspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, 7 Mart Cumartesi günü evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 ve dar alan çalışması ile antrenman tamamladı. - HATAY
Kaynak: İHA