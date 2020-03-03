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Hatayspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

03.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:53
Hatayspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.


Hatayspor, 7 Mart Cumartesi günü evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 ve dar alan çalışması ile antrenman tamamladı. - HATAY

Kaynak: İHA

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