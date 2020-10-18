Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ertelendi mi? Maç kaç kaç bitti? Maç neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de 5. hafta maçları başladı. Bugün saat 13:30 'da oynanması gereken Atakaş Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı oynanmadı ve maç ertelendi. Peki Hatayspor - BB Erzurumspor maçı neden ertelendi? Ne zamana ertelendi? Ne zaman oynanacak?

Uluslar Ligi arasından sonra Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Peki Hatayspor - BB Erzurumspor maçı kaç kaç bitti? Maç nerede oynandı? Maç ertelendi mi? Neden ertelendi?

ATAKAŞ HATAYSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Atakaş Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı Covid-19 vakalarından dolayı ertelendi. Ev sahibi ekipte yaklaşık 17 futbolcunun koronavirüse yakalandığı bildirildi. Bundan dolayı maç için ileriki bir tarihe ertelenme kararı alındı.

MAÇ NEDEN ERTELENDİ?

Ev sahibi ekipte (Hatayspor'da) teknik direktör ve 17 futbolcunun Covid-19 olmasından dolayı maçta erteleme kararı alındı.

MAÇ NE ZAMANA ERTELENDİ?

Henüz kesin bir tarih konulmadı. Yapılan açıklamaya göre Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ileriki bir tarihe ertelendi. Maç normalde 18 Ekim Pazar 13:30'da oynanacaktı.