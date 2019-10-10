Hatayspor, Bayram Toysal'la ilk antrenmanına çıktı

Hatayspor ile resmi sözleşme imzalayan Teknik Direktör Bayram Toysal yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

10.10.2019 19:00
Hatayspor, Bayram Toysal'la ilk antrenmanına çıktı

Hatayspor ile resmi sözleşme imzalayan Teknik Direktör Bayram Toysal yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.


İlhan Palut ile yollarını ayıran bordo-beyazlı ekipte Tuzlaspor'da Teknik Direktörlük yapan Bayram Toysal'la anlaşma sağlandı. Resmi imzayı atan genç teknik adam Hataysporlu futbolcularla ilk antrenmanına çıktı.


Bordo-beyazlı ekip ligin 8. hafta maçında Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmanda futbolcular core, dar alan çalışması ve çift kale maç yaptı. - HATAY

Kaynak: İHA
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