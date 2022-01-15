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Hatayspor Başkan Vekili Özat, Galatasaray'ı yeneceklerine inanıyor

AA / Salim Taş - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahalarında Galatasaray ile yapacakları maçı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Atakaş Hatayspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahalarında Galatasaray ile yapacakları maçı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Özat, yarın Galatasaray'ı ağırlayacakları karşılaşmayla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Sahalarında oynayacakları maçta kazanan taraf olmak istediklerini belirten Özat, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin 3 büyük takımından olan Galatasaray'ı ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Yeni teknik direktörleriyle geliyorlar. Bizim de inişli çıkışlı bir dönemimiz var. Ev sahibiyiz, öncelikle onları güzel ağırlamak isteriz. Tabii ki amacımız yenmek. Hatayspor her maça yenmek amaçlı çıkar, bizim oyun felsefemiz bu. Kendi evimizde Atakaş Hatayspor gibi oynarsak Galatasaray'ı yeneceğimize inanıyorum."

Özat, maçta taraftarlarının takımlarını yalnız bırakmamasını istedi.

Hatayspor Başkan Vekili Özat, Galatasaray'ı yeneceklerine inanıyor

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AA / Salim Taş - Spor Haberleri
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Atakaş Hatayspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahalarında Galatasaray ile yapacakları maçı kazanacaklarına inandığını söyledi.

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