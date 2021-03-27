Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: Boupendza'nın test sonucuyla ilgili elimize bir bilgi ulaşmadı
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Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: Boupendza'nın test sonucuyla ilgili elimize bir bilgi ulaşmadı

Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI - Haberler | Spor
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: Boupendza'nın test sonucuyla ilgili elimize bir bilgi ulaşmadı

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, sosyal medyada oyuncuları Aaron Boupendza'nın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığına dair ilgili haberlerle ilgili olarak, "Bizim elimize ulaşan bir bilgi yok" dedi.

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Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, sosyal medyada oyuncuları Aaron Boupendza'nın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığına dair ilgili haberlerle ilgili olarak, "Bizim elimize ulaşan bir bilgi yok" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da ülkesinin milli takım kampında bulunan Gabonlu oyuncu Aaron Boupendza'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı haberleri üzerine Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Vardı, konuyla ilgili kendilerine bir bilgi ulaşmadığını belirterek, "Gabon Federasyonu'ndan bize bir bilgi ulaşmadı. Boupendza, Türkiye'ye dönünce zaten teste girecek. O testin sonucuna göre önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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